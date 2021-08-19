Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor

Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına bisikletiyle İzmir'den Ankara'ya giden 44 yaşındaki Orhan Kotluk, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mola verdi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına bisikletiyle İzmir'den Ankara'ya giden 44 yaşındaki Orhan Kotluk, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mola verdi.

Orhan Kotluk, AA muhabirine, 2005'ten bu yana Türkiye'nin farklı yerlerinde vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anısına pedal çevirdiğini söyledi.

İzmir'den aldığı Ay-yıldızlı Türk Bayrağı'nı Ankara'daki Duatepe Anıtı'na götürdüğünü dile getiren Kotluk, şöyle konuştu:

"16 yıldır, aziz şehitlerimizin hatıralarını ayakta tutmak ve memleketimizin güzelliklerine dikkat çekmek için pedal çeviriyorum. Bu yıl da Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı kapsamında Belkahve'deki Atatürk Anıtı önünden bayrağı alarak yola çıktım. Polatlı'daki Duatepe de göndere çekeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Kotluk, yeni rotasının Sarıkamış Şehitliği olduğunu ifade etti.

Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Hamid Karzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkay Cimilli İbo Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:27:37. #1.14#

title