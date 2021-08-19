Son dakika... Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için pedal çeviriyor

Son dakika haberlerine göre Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına bisikletiyle İzmir'den Ankara'ya giden 44 yaşındaki Orhan Kotluk, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mola verdi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına bisikletiyle İzmir'den Ankara'ya giden 44 yaşındaki Orhan Kotluk, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mola verdi.

Orhan Kotluk, AA muhabirine, 2005'ten bu yana Türkiye'nin farklı yerlerinde vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anısına pedal çevirdiğini söyledi.

İzmir'den aldığı Ay-yıldızlı Türk Bayrağı'nı Ankara'daki Duatepe Anıtı'na götürdüğünü dile getiren Kotluk, şöyle konuştu:

"16 yıldır, aziz şehitlerimizin hatıralarını ayakta tutmak ve memleketimizin güzelliklerine dikkat çekmek için pedal çeviriyorum. Bu yıl da Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı kapsamında Belkahve'deki Atatürk Anıtı önünden bayrağı alarak yola çıktım. Polatlı'daki Duatepe de göndere çekeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Kotluk, yeni rotasının Sarıkamış Şehitliği olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek