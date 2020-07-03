Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
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Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

03.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:06

Sakarya'nın Hendik ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybederken, 108 işçi ise yaralandı. Patlama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın gerçekleştiği Hendek ilçesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"7 KİŞİLİK BİR KAYBIMIZ VAR"

Bakanlar Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından Sayın Valimiz ve sorumlu arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine buraya geldik. Hemen bir durum değerlendirmesi ortaya koyduk. Bu esnada hem arama kurtarma hem de yangını söndürmek için gerekli ekipler bölgeye gönderildi. Çalışma Bakanlığımız orada bulunanların aileleriyle temasta bulundular. Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. Bir plan dahilinde hem yangın hem de patlamayla karşı karşıya kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

"3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Toplam 186 kişinin içeride. 186 kişiden hastaneye gittiğini tespit edemediğimiz toplam kişi sayısı 7. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 kişinin akıbetini belirleme çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik bir kaybımız var. 4'ü vefat, 3'ünü arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz.

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp

"60 KİŞİNİN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "İncelemelerde bulunmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz sağlık hizmetini erken dönemde hızlı vermeye başladı. Yaralı olarak tedavisine başlanan kişi sayısı 108 oldu. 60 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor. 3 vatandaşımızla ilgili arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

FABRİKADA 110 TON PATLAYICI VARDI

Öte yandan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlama sonrası yaptığı açıklamada, fabrikanın deposunda ise 110 ton patlayıcı ve havai fişek olduğunu söyledi.

PATLAMALAR 50 KM UZAKTAN DUYULDU

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

FABRİKADAN GERİYE BETON BLOKLAR KALDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikası, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Uçak yardımıyla söndürülen yangının ardından fabrika küle döndü. İtfaiye ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü fabrikadan geriye beton bloklarının kaldığı gözlemlendi. Fabrikanın yemekhane kısmı ise patlamanın etkisi ile adeta savaş alanına döndü.

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp

Patlama sonrası fabrikadan ilk fotoğraflar:

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp

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Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp

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