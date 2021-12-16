Son Dakika | Sakarya'da polisler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Son Dakika | Sakarya'da polisler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son Dakika | Sakarya'da polisler AA'nın
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sakarya Emniyet Müdürlüğü personeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğü personeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Resul Sarsık, Cebrail Şahin ve Mehmet Bolat, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Yunus Timi ekibinden Deniz Laçin ve Onur Doğan, haber de Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden Cansu Zaimoğlu, Emrah Sümbül ile Hasan Sercan Elevli, haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanların arasında", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karelerini tercih etti.

Trafik Şube Müdürlüğü personeli Cemile Boz ve Nalan Şen, haber de Neal Waters'in "Ormanın acı rengi", yaşamda "Ailenin minik üyesi", sporda Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarını oyladı.

Son Dakika | Sakarya'da polisler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son Dakika | Sakarya'da polisler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son Dakika | Sakarya'da polisler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son Dakika | Sakarya'da polisler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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