Son Dakika | Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü - Haberler
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Son Dakika | Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Son Dakika | Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

Semerciler Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan iki kişiden O.K. pencereden alt kattaki dükkanın tentesine atlayarak kurtuldu, Turgay Oğul ise alevlerin arasında kaldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Son Dakika | Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Sakarya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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