Son dakika: 'Şahinlerin, sayılarının azaltılması doğadaki dengenin bozulmasına sebep olur'
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Son dakika: 'Şahinlerin, sayılarının azaltılması doğadaki dengenin bozulmasına sebep olur'

09.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:59
Son dakika: 'Şahinlerin, sayılarının azaltılması doğadaki dengenin bozulmasına sebep olur'

Edinilen son dakika gelişmesine göre ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, her yıl 200-300 arasında genellikle açılan ateş sonrası yaralanan şahin tedavi ettiklerini belirterek, "Şahinlerin, insanlar tarafından sayılarının azaltılması, doğadaki dengenin bozulmasına...

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, her yıl 200-300 arasında genellikle açılan ateş sonrası yaralanan şahin tedavi ettiklerini belirterek, "Şahinlerin, insanlar tarafından sayılarının azaltılması, doğadaki dengenin bozulmasına sebep olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Gültekin Atalan, yaptığı açıklamada, her yıl ortalama 200-300 arasında yaralı şahin tedavi ettiklerini, şahin avcılığının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, Sivas, Kırşehir ve Yozgat gibi çevre illerden de yaralı şahinlerin hastanelerine getirildiğini ifade eden Atalan, "Dışarıda bulunan yırtıcı hayvanların büyük bir kısmı bizim merkezimize getiriliyor. Bunlar daha çok insanlar tarafından ateşli silahlı yaralanmalardır. Daha çok kanat bölgesinden yaralanıyorlar" dedi.

'DOĞADA DENGELEME GÖREVİ GÖRÜRLER'Ekosistemin dengelenmesinde şahinlerin rolüne vurgu yapan Atalan, şunları kaydetti: "Şahinler doğada son derece faydalı olan hayvanlardır. Uçarak ve avlarını havada görerek, avlarını yüzde yüz oranında yakalama kabiliyetine sahiplerdir. Bunların beslenmeleri daha çok sürüngenler ve kemirgen diye tabir ettiğimiz canlılar ile olmaktadır. Doğada bulunan yılanlar, fareler bu kategoride değerlendirilebilir. Şahinler, doğada dengeleme görevi görür. Fazla sayıyı azaltırlar. Şahinler ve diğer yırtıcı hayvanların eksikliğinde yılanlar başta olmak üzere diğer bütün sürüngenlerin sayısında aşırı bir artış beklenir. Doğayı dengeleme faktörü olarak şahinlerin önemi çok büyüktür. Şahinlerin, insanlar tarafından sayılarının azaltılması, doğadaki dengenin bozulmasına sebep olacaktır. Bindiğimiz dalı kesmiş olacağız. Şahinlere kurşun sıktığımız zaman atasözünde olduğu gibi bindiğimiz dalı kesmemiz ve kendi ayağımıza kurşun sıkmamız anlamı taşımaktadır. İnsanlık olarak, şahin başta olmak üzere tüm yırtıcı hayvanlara doğanın ve bizlerin ihtiyacı vardır."

Son dakika: 'Şahinlerin, sayılarının azaltılması doğadaki dengenin bozulmasına sebep olur'
Son dakika: 'Şahinlerin, sayılarının azaltılması doğadaki dengenin bozulmasına sebep olur'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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