Son Dakika: Sağlık çalışanlarından kan bağışı
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Son Dakika: Sağlık çalışanlarından kan bağışı

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

26.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:52

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Hastane bahçesinde kurulan seyyar kan bağış otobüsündeki kampanyaya hastane çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek yaptığı açıklamada, son zamanda azalan kan stoklarını takviye etmek amacıyla Zeynep Kamil Hastanesi'nin koordinatörlüğünde sağlık çalışanlarının katkılarıyla kampanyanın bugün açılışını yaptıklarını ifade etti.

Demiryürek, şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi döneminde cansiperane çalışan sağlık görevlilerimiz, bununla da yetinmeyerek böylesine bir eksikliğin giderilmesi noktasında yine bir fedakarlık örneği göstererek hastane bahçesinde kurdukları bu stant sembolik olarak da çok önemli bir yere sahip. İnşallah bugün burada başlayan bu çaba Üsküdar ve İstanbul'un farklı noktalarında da devam ederek stoklarımız tekrar arttırmak, ihtiyacı olan herkese yeterli kanı temin etmek noktasında bir misyon edinecektir."

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Semra Kayataş Eser ise pandemi döneminde alınan önlemler gereği herkesin evine kapandığını ama sağlık hizmetlerinin hiç durmadığını söyledi.

Eser, 2 gün devam edecek kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

"Hastanemiz rolü gereği hem kendi hastanemizde olan kanamalı doğumlara hem de dışarıda doğum yapıp da kanaması olan annelere el uzattı. Onları tekrar hayata bağlamak için müdahaleler yapıldı. Burada sadece sağlık ekibinin zamanında ve doğru müdahale etmesi yetmiyor. Kan ve kan ürünlerin varlığı bu başarıda çok önemli bir faktör. Salgın döneminde kan bağışında ciddi bir azalma oldu. Hastane ekibi olarak bir kampanya başlatmayı arzu ettik. Hekimlik zor ve meşakkatli bir süreç. Bu sürecin sonunda bir hayat kurtarmak inanılmaz mutluluk verici. Kan bağışı yaparak insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Ben herkesi kök hücre de dahil bu kampanyaya davet ediyorum."

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Son Dakika: Sağlık çalışanlarından kan bağışı

Kaynak: AA

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