Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük" diyerek Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5 koronavirüs hastasının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

21.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatlik 21 Haziran verilerini açıklarken yine iller özelinde de vaka ve yoğun bakım hasta sayılarına dikkat çekti.

"VAKA ARTIŞINA RAĞMEN YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ DÜŞÜK"

Bakan Koca, mesajında şunları yazdı: "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı

23 YENİ VAKA VAR

Ülkemizde son 24 saatte 40 bin 496 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bu kişilerden 1192'sinin test sonucu ise pozitif çıktı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 187 bin 685'e toplam vefat sayısı ise 4 bin 950'ye çıktı.

803 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan 1412 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu olurken 803 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor, 327 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı

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