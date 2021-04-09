Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi. Bakan Koca, "İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı, ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. Tespit edilen vakaların yüzde 85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 85'İNİ ÇEŞİTLİ VARYANTLAR OLUŞTURUYOR"

Koca, "Tespit edilen vakaların yüzde 85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" dedi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2408'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 454'ü, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 786 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 658 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
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Haber Yorumları (1)
YILMAZ YAVUZ: akp genel başkanı kendisiyle gurur duysun her yer lebalep
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