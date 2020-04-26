Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili 26 Nisan verilerini paylaşırken güzel haberi de verdi. Bakan, son 20 gündeki en düşük yeni vaka sayısının bugün gerçekleştiğini belirtti.

26.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:40
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi

Koronavirüs Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edilirken salgında 2 aylık süreç geride kalacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca günlük olarak hastalıkla ilgili verileri paylaşırken güzel haberi de verdi.

"YENİ VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU GÜN, BUGÜN"

Son 20 güne göre yeni vaka sayısının en az olduğu günü yaşadığımızı belirten Bakan, şunları yazdı: "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti."

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3 BİN 500'Ü GEÇTİ

Son 24 saatte koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 558 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 140'a ulaştı. Yoğun bakımda bin 776 hasta koronavirüs nedeniyle yatarken 883 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi

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