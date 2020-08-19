Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Koca, "Okulların 21 Eylül'de açılmasından yanayız. Muhtemelen kademelendirme tazında olur. Gerektiğinde uzaktan, online, hibrit gibi yöntemler olabilir" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, son bir buçuk ayda en yüksek vaka oranına ulaşıldığını belirterek virüse karşı bir kez daha önlem çağrısında bulundu. Koca ayrıca basın mensuplarının"Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un duyurduğu 21 Eylül tarihinde okulların açıklasından yana olduğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte özellikle eğitimle ilgilenen Halk Sağlığı ekibi Bilim Kurulu ile iletişim halinde. 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur muhtemelen. Önümüzdeki haftalar Milli Eğitim Bakanlığımızla netleştirerek açıklaması yapılmış olur. Bazı sınıfların bir şekilde eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz. Genel anlamda 21'inde eğitiminde temelde başlamanın esas, ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse kademelendirme yöntemiyle bir noktaya gelinmiş olur. Gerektiğinde uzaktan, online, hibrit gibi karma yöntemler de olabilir. Ama biz 21'inde başlaması şeklinde bir yaklaşımı benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.