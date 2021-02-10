Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı

10.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:59

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Fahrettin Koca, kısıtlamalarla ilgili konuştu. Bakan Koca, "Yeni tedbir düşünülmüyor, var olan tedbirlerin devamından yanayız." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'da video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda, mutasyon, aşı çalışmaları ve ek tedbirler masaya yatırıldı.

"YENİ TEDBİRLER DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Fahrettin Koca, kurulun kısıtlamalarla ilgili tavsiyelerini açıkladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi vaka seyirlerinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli temennimiz." dedi.

"YAKINDA NORMAL ŞARTLARDA YAŞAYACAĞIZ"

Yakında normal şartlara dönüleceğini vurgulayan Koca, "Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." diye konuştu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı
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