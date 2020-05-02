Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu

Son dakika: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi yapabilecek kapasiteli bir laboratuvar kurulduğunu duyurdu.

Türkiye'deki koronavirüs salgını azalma eğilimi gösterirken tedbirler de artırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gebze'de test için yeni bir laboratuvar kuruldu.

"DEVAMI GELECEK"

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şunları yazdı: "Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası'nın organizasyon desteğiyle GEBZE'DE, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek."

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlersin sayısı her geçen gün gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 78 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 983 kişide de koronavirüs tespit edildi.

TEST SAYISI AZALDI

Son 3 günde koronavirüs belirtileri görülen 40 binin üzerinde kişiye test yapılırken son 24 saatte 36 bin 318 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 111 bin 366'ya ulaştı.