Son Dakika! "Biontech'te 3. doza gerek yok" diyen Bakan Koca, fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ekim'de yaptığı "2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için 3. doza gerek yok" açıklamasıyla ilgili fikir değiştirdi. Yarın yapılacak Bilim Kurulu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı sorusuna "Bilim Kurulunda yarın görüşülecek" cevabını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın gerçekleşecek Bilim Kurulu öncesinde Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Bakan Koca, fikir değiştirerek "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi.
Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
"Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak."
Kapanma yeniden gündeme gelir mi sorusuna ise Bakan Koca, "Toplumda kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak" dedi.
Bakan Koca, "Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz" diye konuştu.
Aşılamada yaş sınırı düşecek mi sorusuna ise Bakan Koca, "12 yaş altına aşı uygulaması gündemimizde yok" yanıtını verdi.