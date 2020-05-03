Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
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Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti

Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
03.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:18

Son dakika: Dün 30 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısının ilk kez 2 binin altına düştüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün de güzel bir haber vererek 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısının mevut koronavirüs hasta sayısını geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili 3 Mayıs verilerini açıklarken güzel haberlerde verdi.

"İLK KEZ BUGÜN..."

Bakan Koca, paylaşımında şunları yazdı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak."

Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler sayısı her geçen gün gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 61 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 670 kişide de koronavirüs tespit edildi.

TEST SAYISI AZALDI

Son 24 saatte 36 bin 318 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 135 bin 367'ye ulaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti

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