Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kolombiya'da ortaya çıkan ve kısa sürede pek çok ülkeye yayılan Mu varyantının 2 kişide tespit edildiğini söyledi. Hastalarda ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus'ın etkili olduğunu belirten Koca, kısıtlamanın gündemde de olmadığını ifade etti. DSÖ, geçtiğimiz günlerde yeni varyantın aşılara karşı daha dirençli olduğunu ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, söz konusu varyantın Türkiye'de 2 kişide görüldüğünü söyledi.

"AŞILAMA ORANLARI İYİ GİDİYOR"

Bir soru üzerine, yeni PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini ifade eden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi" diye konuştu.

"KAPASİTEMİZ BÜYÜK"

"İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek olur mu?" sorusuna Bakan Koca, "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." karşılığını verdi. Hastanelerde PCR testi için yoğunluk yaşanmadığının aktarılması üzerine Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, çünkü büyük kapasitemiz var." dedi.

"İLAVE BİR TEDBİR GETİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ AKTİF VİRÜS DELTA

Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının Delta veya Delta Plus olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu. Bağışıklık oranına ilişkin bir soruya ise Koca, "Sayılarımız belli, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olanların oranı yüzde 80'lerde, iki doz olanlar yüzde 62'lerde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için." karşılığını verdi. Koca, "Toplumsal bağışıklık yüzde 85'te olacak mı?" sorusu üzerine, "Biz olacağını düşünüyoruz." dedi.

8 AY SONRA HATIRLATMA DOZU

Yılın ilk aylarında yapılan aşıların etkisini yitirdiğine ilişkin değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine de Bakan Koca, şunları kaydetti:

"İnaktif aşılarla ilgili 3'üncü dozu önerdik, 3'üncü aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar, hatırlatma dozları olacak. Ama mRNA aşısı için bunun şu an 3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple, ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor."