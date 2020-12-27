Son Dakika! Pekin'de koronavirüs vakaları fırlayınca aşıların Türkiye'ye geliş tarihi ertelendi
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Son Dakika! Pekin'de koronavirüs vakaları fırlayınca aşıların Türkiye'ye geliş tarihi ertelendi

27.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:07

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki koronavirüs alarmı dolayısıyla gümrük hareketliliğine geçici süre ara verildiğini belirterek, Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye'ye geliş tarihinin bir iki gün gecikeceğini ifade etti.

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatıldı. Bu durum, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği koronavirüs aşılarının Türkiye'ye geliş tarihinin ertelenmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki Kovid-19 alarmı dolayısıyla aşıların gelişinin bir iki gün gecikeceğini belirtti.

"GÜMRÜK HAREKETLİLİĞİNE ARA VERİLDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün gecikecek

50 MİLYON DOZ AŞI SİPARİŞ EDİLMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede Çin menşeli CoronaVac aşısı için sözleşme yapıldığını belirterek, "Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Pekin'de koronavirüs vakaları fırlayınca aşıların Türkiye'ye geliş tarihi ertelendi

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