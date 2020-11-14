Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler
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Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler

14.11.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:38

Son dakika! Ankara Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık çalışanları kapıya barikat kurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tepki çeken görüntülerin ardından "Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları yoğun bakıma girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

"ÇOCUKLARINA VEREBİLECEKLERİ BİR CEVAP OLMAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yaşanan sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cebeci Hastanesi'nde sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne gece geç saatlerde bisikletten düştüğü için kalp sorunları yaşayan bir hasta getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ve sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Hasta yakınları bunun üzerine sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar ise yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak cihazlarla barikat kurdu. Polisin olaya müdahale etmesinin arından 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler
Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler
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