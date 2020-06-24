Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yaz aylarında koronavirüsün etkisini yitirdiği yönündeki tartışmalara değinen Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızında azalma olmadı" dedi.

24.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:39

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüsün etkisini yitireceği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Bakan Koca, "Yaz ayları konusunda ikinci uyarımız, yılın ilk aylarında kabul gören tahminler koronavirüsün kış mevsiminde etkili olacağını, yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğini öne sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmadı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Yaşadığımız bu global krizde önemli sınav verdik. 83 milyon birlikte hayatın önünü açmaya devam edeceğiz. Normalleşme süreci yakında 1 ayını tamamlayacak. Kontrol dışı gelişmeleri dışarıda tutarsak önümüzdeki günler aydın olacak. Bu yaz günlerinin aydınlık günler olacağı konusunda güçlü gerekçelerimiz var. Kontrollü sosyal hayatın şartlarını yerine getirirsek daha kaliteli bir hayat yaşarız.

"MEVCUT KAZANILMIŞ DURUM BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

Normal şartlarda hayatın en canlı tarafını gösteren alışveriş ortamları virüs sürecinde canlılıktan uzaktı, hastanelere korkudan gidemiyorduk. Mevcut durum kazanılmış büyük bir başarıdır. Tüm hayatın önünü açmaya devam edeceğiz. Planlarımızı uygulayacağımız bir hayat yaşamalıyız.

"MASKE VİRÜS YAYILIMINI DURDURMAKTADIR"

Koronavirüs maskesi virüsün yayılımını durdurmaktadır. Maske, kişisel bir tedbir değil ortak bir tedbirdir. Aynı ortamda bulunan herkes maske kullanmalıdır. Ortamda bir kişi bile maske takmıyorsa bu sıkıntılı bir durumdur, maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Ortak alanlarda herkesi bu kurala uymaya devam edelim.

Maske tüm Türkiye'de ortak bir sorumluluğumuzdur. Geride bıraktığımız dönemde sokağa çıkma kısıtının önemi ne ise maske ve mesafe kısıtı da bu kadar önemlidir. Tedbirlere uyarsak kısa sürede normale dönebiliriz.

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZINDA AZALMA YOK"

Mevsim en rahat, en iç açıcı giysileri gerektirirken bu havada maske kullanmak kolay değil. hepimiz bir zorluk yaşıyoruz, lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Sıcaklara yenilirsek vaka sayılarının artışa geçeceğini unutmayalım. Yaz ayları konusunda ikinci uyarımız, yılın ilk aylarında kabul gören tahminler koronavirüsün kış mevsiminde etkili olacağını, yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğini öne sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmadı. Hasta etme gücünde azalma olduğu yönünde bilimsel bir kanıt henüz yok. Bir süre daha önlemleri sıkı tutmaya mecburuz. Sıcaklara yenilip önlemlerden taviz verirsek vaka sayılarının yeniden artacağını unutmayalım.

YAZ GÜNLERİNDE BIKKINLIĞA DÜŞMEYELİM

Değerli gençler ülkemin tüm yaz günlerinden aydınlık yüzleri. Bilmenizi isterim ki, dünyada iyilik, özgürlük, güzellik adına ne yapılmışsa insanlık için hangi büyük ve ileri adım atılmışsa bunların hepsi sizin yaşınızda kalmayı başarabilenler tarafından yapılmıştır. Bilim,sanat, buluş, icat sizin yaşınızın heyecanlarını, tutkularını ebediyete taşıma işidir. Gençlik bir kez gelir, onu hayatı boyunca sürdürebilenler toplumları, ülkelerini dünyaları değiştirir.

Düşünülenin aksine gelecek bizi ileride beklemiyor, geleceği bize gençler getiriyor. Önümüzde hepimizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Birkaç ay boyunca sizden bazı fedakarlıklar isteyen doktor ağabeyiniz olarak iki günün hayat boyu kutlamaya değer bulacağınız başarı günü olmasını yürekten değer buluyorum.

Günümüzde meslekler kişilerle değer kazanıyor. Zekaya, hayal gücüne, çalışkanlığa tüm meslekler aynı derecede ihtiyaç duyuyor. Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğunun yerine getirmekle kalmadınız, örnek oldunuz. Sizlerin de bizlerden beklentileri oldu. Sınava uygun şartların hazırlanması konusunda elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulumuz Sınav Tedbir Rehberi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamlayıp sizlerle paylaştı.

Yakın günlerde yapılan diğer sınavları dikkate almalıyız. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Bu sınavda yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.

Sınav tarihi üzerinde bazı gündemler oluştu. Tarihin belirlenmesi tek başına bakanlığımızın yetkisi dışında olmakla birlikte ana düşünceyi arz etmek istiyorum. Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor, içtenlikle saygı duyuyoruz.

DSÖ'NÜN EYLÜL AYI AYI RİSK ÖNGÖRÜSÜ

Salgın hastalığı sözkonusu olduğunda 1 ay 2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ'nün Eylül ayı için risk öngörüsünde bulunduğunu konuşmamın başında belirtmiştim. Sınavın meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından öngörülmesi doğru görülmektedir.

Koronavirüse karşı alınacak önlemlerin sağlığımız için alınmış önlemlerin yanı sıra ekonomi, ticaret, üretim hayatın her alanında yeniden ivme kazanmak için alınan önlemler olduğudur. Tüm hayatın eski temposuna yaklaşması, vaka sayıların kontrol altında tutulmasına bağlıdır.

Tedbir birbirimize karşı borcumuzdur. Tüm toplumu etkileyen hastalığın kendisini, etkilerini el birliği ile yenmeliyiz. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor

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