Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında
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Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında

09.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:21

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Adana, Antalya, Hatay, Samsun, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında" dedi.

Bakan Koca, artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplam test sayısının 20 milyonu, pozitif vaka sayımız 1.5 milyonu aştığını belirten Koca, "Geçen zirve olan Nisan'a göre vaka sayısında 5 kat, vefatlarda yüzde 55 artış var" ifadelerini kullandı.

6 İLDE VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Koca, Adana, Antalya, Hatay, Samsun, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini belirterek, "Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında" dedi.

VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞEN İLLERİ DE PAYLAŞTI

Bakan Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artış hızı düşmeye başladı. Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısından yüksek doluluk oranları devam etmektedir"

Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında

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