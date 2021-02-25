Son Dakika: Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzerine, aşılama oranına bağlı olarak kısıtlamalarda esneme sinyali
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Son Dakika: Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzerine, aşılama oranına bağlı olarak kısıtlamalarda esneme sinyali

25.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:04

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir. Alınan normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamalara ilişkin konuşan Bakan Koca, "42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üstü olup 2 haftanın bitmediğini biliyoruz. Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde buna bağlı esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak" ifadelerini kullandı.

"AŞI OLDUĞUMUZ GÜN KORUMA BAŞLAMIYOR"

Aşı olanları uyaran Koca, "Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşıyı olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Bu 42 gün kendimizi daha iyi korumak zorundayız. Ayrıca tüm nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz. Aşının ilk dozunu yaptırmış olmak bizi tedbire sevk etmeli. Her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüse de dikkat etmeliyiz. Bazı illerimizde buna yönelik özel planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizde diğerlerinden daha geç normalleşmesine neden olabilecek" diye konuştu.

"NORMALLEŞME KARARLARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK"

Alınan normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını söyleyen Bakan Koca, "Belirttiğim parametrelere göre illerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Alınan kabine kararlarını da Kabine toplantısı sonrasında tensipleri halinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır. Yerinde karar dönemiyle birlikte güvenlik güçlerimiz denetimleri artıracak" dedi.

Son Dakika: Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzerine, aşılama oranına bağlı olarak kısıtlamalarda esneme sinyali

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