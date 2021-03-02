Son dakika... Safranbolu'da apartman karantinaya alındı
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Son dakika... Safranbolu'da apartman karantinaya alındı

02.03.2021 00:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:40
Son dakika... Safranbolu'da apartman karantinaya alındı

Son dakika haber: KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.  

Safranbolu Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da fazla olması üzerine apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 1 Mart saat 17.00'da başlayan karantina, 11 Mart saat 17.00'da sona erecek. 

 


Son dakika... Safranbolu'da apartman karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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