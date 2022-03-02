Son Dakika: Barış görüşmelerindeki muğlaklık çözüldü! Rusya ve Ukrayna yarın görüşecek

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaş 7. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'nın birçok kentinde saldırılar devam ederken, iki ülke heyetleri pazartesi günü Belarus sınırında müzakereler için bir araya gelmişti. 6 saat süren toplantının ardından gözler bugün gerçekleşmesi beklenen ikinci toplantıya çevrilmişti.

KREMLİN: HEYETİMİZ UKRAYNALILARI BEKLEYECEK

Rus ajansları bu sabah ilk olarak toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Müzakerelerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır" dedi.

"ŞU AN YOLDALAR"

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Kiev'den yola çıktığını ve toplantı yerine yarın sabah varacağını belirtti. Rus heyetinin ilk turdaki aynı üyelerle toplantı yerine vardığını söyleyen Medinskiy, "Bildiğim kadarıyla Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, şu anda yoldalar. Onları yarın bekliyoruz" dedi.

"GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU"

Medinskiy, "Belarus topraklarında güvenliği Belarus istihbarat servisleri sağlıyor, heyetin Ukrayna topraklarında seyahati için (Rus) askerlerimiz uygun bir güvenlik koridoru sağlıyor" diye konuştu.

İkinci turda ateşkes konusunun masaya yatırılacağını söyleyen Medinskiy, görüşmenin Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını doğrulayarak bu yerin Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ortak kararıyla seçildiğini belirtti.

LAVROV: ZELENSKİ'NİN TALEBİNİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak, Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli" dedi.