Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Brüksel'de protesto edildi - Haberler

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Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Brüksel'de protesto edildi

AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Son dakika habere göre AB Konseyi binası önünde toplanan vatandaşlar Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Basın açıklaması Protestodan detaylar Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını protesto etti.

AB Konseyi binası önünde toplanan vatandaşlar

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler

Basın açıklaması

Protestodan detaylar Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını protesto etti.

Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Brüksel'de protesto edildi

Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Brüksel'de protesto edildi

Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Brüksel'de protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Protesto, Ukrayna, Brüksel, Rusya, Güncel, Haberler

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