Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Brüksel'de protesto edildi
AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Son dakika habere göre AB Konseyi binası önünde toplanan vatandaşlar Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Basın açıklaması Protestodan detaylar Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını protesto etti.
AB Konseyi binası önünde toplanan vatandaşlar
Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler
Basın açıklaması
Protestodan detaylar Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını protesto etti.