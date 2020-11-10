Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)
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Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)

10.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:39

Son dakika! Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yapılan anlaşma gereğince, Rusya barış güçleri Dağlık Karabağ bölgesine gitti. Rusya Karabağ'da sadece Rus ordusunun bulunacağını belirtti. Bu açıklama doğrultusunda Türkiye'nin bölgeye asker göndermeyeceği sonucu ortaya çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Anlaşma çerçevesinde, Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a gitti.

LAÇIN KORİDORUNDA BULUNACAKLAR

Anlaşma çerçevesinde, Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker ile 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak. Rus barış gücü, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşecek.

RUSLAR 5 YIL BÖLGEDE KALACAK

Yapılan anlaşma kapsamında açıklamada bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl boyunca bulunacağını ve taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceği aktarıldı.

DAĞLIK KARABAĞ'DA SADECE RUSYA ASKERİ OLACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan son açıklamada bölgede sadece Rusya barış güçlerinin bulunacağı vurgulandı. Bu açıklama kapsamında Türkiye'nin bölgeye asker gönderemeyeceği sonucu ortaya çıktı.

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)

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