Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son dönemde Ukrayna'yı işgal edeceklerine yönelik iddialarla ilgili konuştu. ABD Başkanı Joe Biden tarafından ortaya atılan iddiayı yalanlayan Lavrov, hiçbir zaman Ukrayna'ya saldıracakları yönünde bir açıklama yapmadıklarını belirtti ve "Rusya Ukrayna için tehdit değildir" ifadesini kullandı.

Abd Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini ve olası bir işgalin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir felaket olacağını söylemişti. Saldırı durumunda Moskova'ya karşı birlik olunması çağrısında bulunan Biden "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bunun bedelini hemen, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede ödeyecektir" demişti.

CENEVRE'DE BİR ARAYA GELDİLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen görüşmeye katıldı. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmede Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar gibi konular ele alındı.

LAVROV, BIDEN'IN İŞGAL İDDİALARINI YALANLADI

Zirvede, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın ortaya attığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarına da yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir zaman Ukrayna'ya saldıracakları yönünde bir açıklama yapmadıklarını belirtti. Lavrov, "Rusya Ukrayna için tehdit değildir" ifadesini kullandı.

Zirve sonrası konuşan Lavrov'un açıklamalarından satır başları;

''Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'yı işgal edeceğiz' demedik. Rusya Ukrayna halkı için tehdit değil. Blinken ile görüşmemizi açık ve faydalı oldu. Moskova'nın güvenlik taleplerini ilettik Washington'dan yazılı bir yanıt istiyoruz. Putin her zaman Biden ile iletişime geçmeye hazır. Bizim endişemiz Batı'nın Ukrayna'yı sevk ettiği silahlardan kaynaklanıyor.''

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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