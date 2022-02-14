Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ılımlı mesaj! Müzakereleri işaret etti

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas'taki kriz devam ederken, iki ülke arasındaki gerilimin ne şekilde sonuçlanacağı merak ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da konuya ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Buna göre Lavrov, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna üzerindeki gerilim yükselirken Batı'dan güvenlik garantileri alma çabalarında diplomatik yolu sürdürmesini önerdi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO'NUN YANITLARI TATMİN EDİCİ BULUNMADI

Putin'e ABD'nin önerisi hakkında da bilgi veren Lavrov, ABD'nin kendilerine askeri riskleri azaltmaya yönelik somut önerilerde bulunduğunu ancak Avrupa Birliği ve NATO askeri ittifakından gelen yanıtların tatmin edici olmadığını söyledi. Batılı güçler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olabileceğinden korkuyor, Moskova ise bunu defalarca reddetti.

"MÜZAKERELERLE İLERLENEBİLECEK BİR YOL GÖRÜYORUZ"

Lavrov ayrıca Ukrayna ile yaşadıkları krizde ABD ve batı ülkelerine de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Lavrov, "ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı. Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT GÖNDERDİ

Bölgede gerilimi yükseltmekle suçlanan ABD'nin adımları da dikkat çekiyor. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal edeceği konuşulurken, savaş kışkırtıcılığına soyunan ABD, Kiev'e yönelik yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderen Washington yönetiminin, önceki gün de 180 tonluk yeni bir yardım gönderdiği ortaya çıktı.

ESKİ ABD KARA KUVVETLERİ KOMUTA'NI DA KRİZİ TIRMANDIRAN AÇIKLAMALAR YAPTI

ABD'nin Kiev'e yaptığı binlerce tonluk yardıma ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirirken, fotoğraflarda kargo uçağına yerleştirilmiş onlarca silah ve mühimmat yer aldı. Öte yandan bugün CNN Türk'e konuşan ve Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddian eden eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

