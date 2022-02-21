Son Dakika: Sınırda 5 Ukraynalının öldürülmesi sonrası Putin kameralar karşısına geçti: Somut bir tehditle karşı karşıyayız
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Son dakika: Ukrayna sınırında 5 Ukraynalının öldürülmesinden sonra Moskova-Kiev krizi iyice derinleşti. Bu olayın ardından Rusya Güvenlik Konseyi'nde kameraların karşısına geçen Vladimir Putin, kritik açıklamalarda bulundu. Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz." dedi.
Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Bu olaydan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın krizi barışçıl yöntemlerle yürütmeye çalıştığını belirten Putin, "Rusya sorunları barışçıl bir yolla çözmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Macron'la görüşmesine değine Putin, "Macron'la iki kez görüştük bana garantiler sundu. ABD'nin duruşunda bir değişiklik varsa bunu bilmeliyiz." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın güvenlik endişelerinin göz ardı edildiğini belirterek, NATO'nun açık kapı politikası sebebiyle talepleri reddettiğini açıkladı.
Lavrov konuşmasında, "NATO'nun doğuya yayılma çabasını önleme çabalarımız sürecek. Blinken benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini sözlerine ekledi.