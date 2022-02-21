Son Dakika: Sınırda 5 Ukraynalının öldürülmesi sonrası Putin kameralar karşısına geçti: Somut bir tehditle karşı karşıyayız

Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Bu olaydan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SOMUT BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rusya'nın krizi barışçıl yöntemlerle yürütmeye çalıştığını belirten Putin, "Rusya sorunları barışçıl bir yolla çözmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MACRON BİZE GARANTİLER SUNDU"

Macron'la görüşmesine değine Putin, "Macron'la iki kez görüştük bana garantiler sundu. ABD'nin duruşunda bir değişiklik varsa bunu bilmeliyiz." diye konuştu.

"RUSYA'NIN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın güvenlik endişelerinin göz ardı edildiğini belirterek, NATO'nun açık kapı politikası sebebiyle talepleri reddettiğini açıkladı.

"NATO'NUN YAYILMA ÇABASINI ÖNLEYECEĞİZ"

Lavrov konuşmasında, "NATO'nun doğuya yayılma çabasını önleme çabalarımız sürecek. Blinken benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜŞME 24 ŞUBAT'TA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini sözlerine ekledi.