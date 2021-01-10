Son Dakika! Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın Moskova'da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek
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Son Dakika! Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın Moskova'da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek

10.01.2021 13:36 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:42

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Moskova'da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'taki Putin, Aliyev ve Paşinyan üçlü görüşmesinin Putin'in girişimiyle yapılacağı bildirildi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede geçen yıl 10 Kasım'da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ HALKA YARDIM

Açıklamada, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konularının da değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Putin'in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü belirtildi.

Son Dakika! Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın Moskova'da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek
Haber Yorumları (4)
M.Y: dikkat Aliyev yanına tüm CESARET VE KARARLILIĞINI AL
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
REİS: Tezgaha gelme aliyev
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CİMBOMLU: Bosuna toplaniyorlar Türkiye kabul etmedigi anlasmayi Aliyev, de kabul etmez.
Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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