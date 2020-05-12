Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
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Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı

Son dakika: Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Peskov hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
12.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:46

Koronavirüs salgınının, etkisini artırarak gösterdiği Rusya'da Putin'e yakınlığıyla bilinen Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov koronavirüse yakalandı. Sözcü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"EVET, HASTALANDIM"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik'in, koronavirüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı hakkında sorusuna, "Evet. Hastalandım. Tedavi oluyorum" yanıtını verdi. Peskov tedavisinin hastanede yapıldığını da söyledi.

PUTİN İLE TEMASI YOK

Peskov'un bir süredir Rusya lideri Vladimir Putin'le doğrudan teması olmadığı biliniyor. Zira Putin, nisan ayından beri önlem olarak Moskova dışında yer alan Novo-Ogaryevo'daki konutunda kendisini karantina altına almıştı. Putin sadece, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü olan 9 Mayıs'ta Moskova dışındaki konutunu terk edip başkentin merkezine gitti ve buradaki savaş anıtına çelenk bırakıp konuşma yaptı.

PESKOV'UN EŞİNİN DE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Diğer taraftan Peskov'un buz dansçısı olan eşi Tatyana Navka da kendi koronavirüs testinin de pozitif çıktığını söyledi. Ailenin geri kalanına virüs bulaştırmamak için eşi Dmitriy Peskov'la beraber hastanede tedavi olduklarını kaydeden Navka durumunun iyi olduğunu belirtti: "İki günde kendime geldiğimi söyleyebilirim, kan değerlerim dahil her şeyim normale döndü, ateşim de yok."

BAŞBAKAN VE 2 BAKANDA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Vaka sayısında ABD ve İspanya'dan sonra gelen Rusya'da daha önce Başbakan Mişustin ve kabinedeki 2 bakanda da koronavirüs tespit edilmişti.

Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı

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