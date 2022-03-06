Son Dakika: Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok etti

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun bir havaalanını tamamen yok ettiğini açıkladı. Zelenski, "Vinniytsia kentine 8 füze saldırısı yapıldı, buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşının 11. gününde bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentine saldırırken, binlerce sivil de bu süreçte hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün bir açıklama yaparak tüm dünyaya seslendi. Ukraynalıların barış istediğini belirterek, "Rusya halkına sesleniyorum; bu geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın." dedi.

Son Dakika: Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok ettiZelenski

"HAVA SAHASININ KAPATILMASININ ÖNEMİNİ ANLAYIN"

"Rus füzeleri Vınnytsia Havaalanı'nı tamamen yıktı" diyen Zelenski, "Şehirlerimizin bütün altyapılarını yok etmeye çalıştığını anlıyoruz. Tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Lütfen hava sahasının kapatılmasının önemini anlayın. İnsanları korumak çok önemli ve siz bunu yapabiliyorsunuz. Siz bunu yapamıyorsanız, bize uçak veremiyorsanız; hava sahasını kapatabiliriz. Bunu yapmıyorsanız bizim ölümümüz için yeşil ışık yakıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ODESSA'YI BOMBALAMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Ukrayna lideri Rusların sıradaki hedefinin Odessa olduğunu belirtip, "Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Odessa'yı ve tüm kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz." dedi. Zelenski, hava sahasını güvenli hale getirmek için Ukrayna'nın uçağa ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title