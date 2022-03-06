Son Dakika: Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesel havalimanını füzelerle tamamen yok etti

Rusya- Ukrayna savaşının 11. gününde bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentine saldırırken, binlerce sivil de bu süreçte hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün bir açıklama yaparak tüm dünyaya seslendi. Ukraynalıların barış istediğini belirterek, "Rusya halkına sesleniyorum; bu geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın." dedi.

Zelenski

"HAVA SAHASININ KAPATILMASININ ÖNEMİNİ ANLAYIN"

"Rus füzeleri Vınnytsia Havaalanı'nı tamamen yıktı" diyen Zelenski, "Şehirlerimizin bütün altyapılarını yok etmeye çalıştığını anlıyoruz. Tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Lütfen hava sahasının kapatılmasının önemini anlayın. İnsanları korumak çok önemli ve siz bunu yapabiliyorsunuz. Siz bunu yapamıyorsanız, bize uçak veremiyorsanız; hava sahasını kapatabiliriz. Bunu yapmıyorsanız bizim ölümümüz için yeşil ışık yakıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ODESSA'YI BOMBALAMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Ukrayna lideri Rusların sıradaki hedefinin Odessa olduğunu belirtip, "Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Odessa'yı ve tüm kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz." dedi. Zelenski, hava sahasını güvenli hale getirmek için Ukrayna'nın uçağa ihtiyacı olduğunun altını çizdi.