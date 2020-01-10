Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor
Son dakika: Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor.
10.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:30
Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı.
Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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