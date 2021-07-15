BAKAN SOYLU: 5 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (6)Rize'de sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 82 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirterek 'Gece geldiğimizde 27 bin aboneye elektrik verilemiyordu.

Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (6)

Rize'de sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 82 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirterek 'Gece geldiğimizde 27 bin aboneye elektrik verilemiyordu. Şu anda yaklaşık 13 bin aboneye elektrik verilemiyor. Birkaç saat sonra bu sayının iyice azalacağını düşünüyoruz. Buradaki elektrik, su ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Hem Güneysu'yu hem Büyükköyü ziyaret ettik. Aynı zamanda Çayeli'ni de ziyaret ettik. Bütün birimlerimiz kendi tespitlerini yaptılar. İş makineleri, arama kurtarma ekipleri, AFAD, Karayolları, DSİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tüm ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespitinden yol açma çalışmalarına kadar devam ediliyor. Yolu kapalı olan 82 köyden 64'ünün yol açma çalışmaları var. Diğer 18 köye de oralara ulaştıktan sonra çalışacağız. Yine bunun yanı sıra dün akşam itibariyle Muradiye'de 3 kişinin göçük altında kaldığı bilgisi vardı. 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Allah rahmet eylesin. Enkaz altında kaldığını değerlendirdiğimiz 2 vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Dün verdiğimiz rakamlardan bir tanesi de Güneysu'da bir vatandaşımızın kaybolduğuydu. Onunla ilgili hem dere boyu hem denize doğru kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dün akşam itibariyle toplam arama kurtarma yaptığımız sayı 8'e çıktı. Yine Güneysu'ya bağlı Ballıdere Köyü'nde bir evin selden etkilendiği ve 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Toplam 8 vatandaşımızla ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5'ini kaybettik. Diğer 3'üyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Toplam hastanelere müracaat sayısı 5'di, bunlardan 4'ü taburcu oldu. 1'inin de tedavisi devam ediyor fakat durumu ağır değil' dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİTİ 2 GÜNDE TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasar tespit çalışmalarının gerek Rize'den gerekse çevre illerden gelen ekiplerle yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

'İki gün içinde hasar tespit çalışmalarından bir netice alacağız. Bir taraftan heyelan ve taşkın riski altında olan binaların tespit çalışmasının yapılmasına müteakip olarak daha önce Giresun Dereli'de olduğu gibi burada da konutlarımızın inşasını TOKİ vasıtasıyla hızlı bir biçimde yapacağız. Taşkın riski altındaki binaların taşınmalarını hızlı bir biçimde yapacağız. Tek katlı ve zemin artı 2 ve 3'ü geçmeyecek şekilde ve taşkın riski olmayan yerlere yapacağız. Yine çay alım merkezlerinin dere güzergahında ve sıkıntılı olduğunun tespitini yaptık. Yine belirlenen yerlere TOKİ vasıtasıyla çay alım merkezleri yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun diyorum'

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN MÜCADALE EDİYORUZ

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 'Ana yollar bakımından tabi hasarlı yollarımız var ama kapalı yolumuz yok. Köy yollarında sıkıntı var. Orada da ekiplerimiz canla başla çalışıyor. İnşallah kısa sürede tüm yollarımızı açacağız. İletişim konusunda da kısmen bazı yerlerimizde sıkıntı var. Tabi elektrik kesintileri nedeniyle oluşan sıkıntılar da var. İnşallah çözmek için çalışıyoruz. İnşallah bu afetin izlerini silmek için mücadele ediyoruz' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı