Son Dakika | Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kaçkar köyünde Hasan Kalaycı (55) yönetimindeki 53 FJ 884 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Kalaycı ile araçta bulunan Gürcistan uyruklu kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Gürcistan uyruklu diğer kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son Dakika | Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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