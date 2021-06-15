Son Dakika | Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kaçkar köyünde Hasan Kalaycı (55) yönetimindeki 53 FJ 884 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Kalaycı ile araçta bulunan Gürcistan uyruklu kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Gürcistan uyruklu diğer kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı