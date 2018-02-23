Reyhanlı Davasında Karar Çıktı! Nasır Eskiocak'a 53 Kez Müebbet Hapis Cezası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

53 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 33 sanığın yargılandığı davada hükmünü açıkladı. Buna göre, saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 5'i çocuk 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eskiocak'a öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ceza verildi.

NASIR ESKİOCAK KİMDİR?

Hatay nüfusuna kayıtlı Nasır Eskiocak'ın, Suriye sınırında kaçakçılık olaylarına karıştığı güvenlik güçlerince belirtildi. Önceki yıllarda çeşitli sol terör örgütleriyle ilişkili olduğu öne sürülen Nasır Eskiocak'ın, 'Acilciler' adıyla bilinen THKP-C eski yöneticisi Miraç Ural'ın yönettiği örgütle de bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Nasır Eskiocak'ın Yayladağı sınır kapısından Lazkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığı da belirlenmişti.

2013'TEKİ SALDIRIDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmiş ve ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.