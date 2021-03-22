Son dakika! Resulayn'da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı
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Son dakika! Resulayn'da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

22.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:22
Son dakika! Resulayn'da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde cezaevine yönelik düzenlenen saldırıda, 2'si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde cezaevine yönelik düzenlenen saldırıda, 2'si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinde gece geç saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerce cezaevine yönelik saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada, cezaevine yakın bir evde hasar oluştu. Ceylanpınar'da hissedilen patlamada 2'si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri, saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.


Son dakika! Resulayn'da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika! Resulayn'da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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