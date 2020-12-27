Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Elazığ'da gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada yaşananların kritik bir uyarı olduğunun altını çizdi;

"O bölge zaten hareketli bildiğiniz gibi daha önce de oldukça hasar yapıcı bir deprem yaşadık. Bu bölge Sivrice-Pütürge arası kırıldı ve ciddi bir depreme neden oldu. Bölge zaten kırılmaya başlamış. Büyük depremlere yol açma potansiyeli olduğu bilinen bir durum. Ama bu son depremler sanıyorum daha önceki depremin bulunduğu bölgede meydana gelmekte o bakımdan çok korkutucu görünmüyor doğrusu. Çevrede pek çok fay var. Oldukça geniş bir alanda geniş zondan oluşuyor. Bir miktar hasar olması normaldir.

"DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLMA İHTİMALİ ARTTI"

Tetikleme demeyelim ama zaten tetiklenmeye ihtiyacı yok daha önce de görüldü. Stres transferi söz konusu oldu. Kırılma söz konusu çok da insanları korkutmak istemem doğrusu ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz. Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi algılanabilir, değerlendirilebilir.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal

"ARTIK ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"

7 ve üzerinde deprem oluşturma potansiyeli olan faylar var. Bu depremler bizler için uyarıcı olma niteliği taşıyor ve artık alarm zilleri çalıyor Türkiye'nin her yeri için. İşte geçen yıl Pütürge, Bu yıl İzmir yaşandı. İstanbul'u bekliyoruz. Buraların tamamında tehlike çok yakın. Bunları erteleme durdurma şansımız yok. Önlem alma dışında yapacak bir şeyimiz yok. Onu da en doğru şekilde yapmalıyız. Depreme dayanıklı, yaşanacak yerleşim alanları oluşturmalıyız. Bu kentsel dönüşüm ile hızla yapılması gereken bir şey. Günü saati bilme şansımız yok. Bu uygulamalarla başlanan yerlerde hızlandırmak, başlanmayan yerlerde de hızla başlayıp bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor."