Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı

27.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:42

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. "Artık alarm zilleri çalıyor" diyen Pampal, "Çok da insanları korkutmak istemem doğrusu ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Elazığ'da gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada yaşananların kritik bir uyarı olduğunun altını çizdi;

"O bölge zaten hareketli bildiğiniz gibi daha önce de oldukça hasar yapıcı bir deprem yaşadık. Bu bölge Sivrice-Pütürge arası kırıldı ve ciddi bir depreme neden oldu. Bölge zaten kırılmaya başlamış. Büyük depremlere yol açma potansiyeli olduğu bilinen bir durum. Ama bu son depremler sanıyorum daha önceki depremin bulunduğu bölgede meydana gelmekte o bakımdan çok korkutucu görünmüyor doğrusu. Çevrede pek çok fay var. Oldukça geniş bir alanda geniş zondan oluşuyor. Bir miktar hasar olması normaldir.

"DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLMA İHTİMALİ ARTTI"

Tetikleme demeyelim ama zaten tetiklenmeye ihtiyacı yok daha önce de görüldü. Stres transferi söz konusu oldu. Kırılma söz konusu çok da insanları korkutmak istemem doğrusu ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz. Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi algılanabilir, değerlendirilebilir.

Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal

"ARTIK ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"

7 ve üzerinde deprem oluşturma potansiyeli olan faylar var. Bu depremler bizler için uyarıcı olma niteliği taşıyor ve artık alarm zilleri çalıyor Türkiye'nin her yeri için. İşte geçen yıl Pütürge, Bu yıl İzmir yaşandı. İstanbul'u bekliyoruz. Buraların tamamında tehlike çok yakın. Bunları erteleme durdurma şansımız yok. Önlem alma dışında yapacak bir şeyimiz yok. Onu da en doğru şekilde yapmalıyız. Depreme dayanıklı, yaşanacak yerleşim alanları oluşturmalıyız. Bu kentsel dönüşüm ile hızla yapılması gereken bir şey. Günü saati bilme şansımız yok. Bu uygulamalarla başlanan yerlerde hızlandırmak, başlanmayan yerlerde de hızla başlayıp bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor."

Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı
Haber Yorumları (2)
YAHYA: Prof diyor kimse inanmıyor, imam dese inanıyorlar. Cuma günü diyanet niye depreme karşı topluca dua etmediler. Kahinler neredeler.
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
OSMAN: Ettilerde sen yoktun
1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Furkan Palalı Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:42:29. #1.15#
title