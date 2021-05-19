Son dakika politika: MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret
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Son dakika politika: MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret

Son dakika politika: MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindekiler, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindekiler, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ile yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları, Van'a atanan Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak bir süre sohbet ettiler. Konuklarını kapıda karşılayan Atanur Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'ı iyi tanıdığını ve burada görev yapmaktan da mutluluk duyduğunu vurgulayan Aydın, ziyaretlerinden dolayı MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika politika: MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret - Haberler
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