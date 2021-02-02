Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında

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Şanlıurfa'da iki aile arasında onlarca kadın, erkek ve çocukların karıştığı kavgada, caddeler savaş alanına döndü. Tarafların ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattığı olayda, 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşanan olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki aile, cadde üzerinde kavga etti. Kadın, erkek ve çocukların da katıldığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak ayırdı. Kavganın ortasında kalan çocuklar büyük bir korku yaşadı.

TARAFLAR TEKRAR KARŞILAŞTI

Tarihi Balıklıgöl bölgesinde yeniden karşılaşan taraflar tekrar kavga etmeye başladı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık yeniden adeta savaş alanına döndü. Kavga eden kadın ve erkekler ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattı. Bir süre sonra bölgeye gelen sivil polisleri husumetlileri sanan kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI, 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavgalarda saçmaların isabet ettiği 2'si polis memuru toplamda 5 kişi yaralanırken 9 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı