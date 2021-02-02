Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında
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Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında

02.02.2021 18:20 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:32

Şanlıurfa'da iki aile arasında onlarca kadın, erkek ve çocukların karıştığı kavgada, caddeler savaş alanına döndü. Tarafların ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattığı olayda, 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşanan olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki aile, cadde üzerinde kavga etti. Kadın, erkek ve çocukların da katıldığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak ayırdı. Kavganın ortasında kalan çocuklar büyük bir korku yaşadı.

TARAFLAR TEKRAR KARŞILAŞTI

Tarihi Balıklıgöl bölgesinde yeniden karşılaşan taraflar tekrar kavga etmeye başladı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık yeniden adeta savaş alanına döndü. Kavga eden kadın ve erkekler ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattı. Bir süre sonra bölgeye gelen sivil polisleri husumetlileri sanan kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı.

Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı

5 KİŞİ YARALANDI, 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavgalarda saçmaların isabet ettiği 2'si polis memuru toplamda 5 kişi yaralanırken 9 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da caddelerin savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
123: Yüz yıl geçse urfa medeni olmaz. Pühh
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKKARİLİ: urfa çağın cahiliye yeri kavgalar cinayetler ne arasan var şaşırmadık yine
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500
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