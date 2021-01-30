Son dakika: Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (3)

Son dakika haberi... TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçtıktan sonra Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan ve polise verdiği sahte kimliğin ardından gerçek kimliğinin Ahmet Buğra Alagöz olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kamu...