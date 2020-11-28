Son dakika... Polis şiddeti protestolarında çatışma çıktı (1)
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Son dakika... Polis şiddeti protestolarında çatışma çıktı (1)

28.11.2020 19:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:56

Bir son dakika haberine göre Fransa'da tepkilere neden olan, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi.

Fransa'da tepkilere neden olan, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi. Sokaklardaki araçları yakan göstericiler polisle çatıştı.

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Son dakika... Polis şiddeti protestolarında çatışma çıktı (1)
Son dakika... Polis şiddeti protestolarında çatışma çıktı (1)
Son dakika... Polis şiddeti protestolarında çatışma çıktı (1)
Son dakika... Polis şiddeti protestolarında çatışma çıktı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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