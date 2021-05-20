Son dakika haberi | Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
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Son dakika haberi | Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Son dakika haberi | Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Coşkun Menek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ERZİNCAN'da görevli bir grup özel harekat polisi, dualar eşliğinde Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekat bölgesine gitti.

ERZİNCAN'da görevli bir grup özel harekat polisi, dualar eşliğinde Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekat bölgesine gitti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde Suriye'ye gidecek özel harekat polisleri için tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ve aileleri katıldı. Dua edilmesinin ardından yakınları ile vedalaşan özel harekat polisleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine gitmek üzere yola çıktı.


Son dakika haberi | Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Son dakika haberi | Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Son dakika haberi | Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun Menek

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