Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar ceza yemekten bıkmadı: Bir ayda üç kere baskın yediler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüs kapsamındaki yasaklara rağmen faaliyetletlerine devam eden mekana, bir ay içerisinde üç kez baskın düzenlendi. Yasakları ihlal eden işletmeye toplam 115 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde korona virüs salgını kapsamında alkollü mekanların müşteri kabul etmemesine karar verilmişti. Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir mekan, yasakları hiçe sayarak müşteri almaya devam etti. Son ay içerisinde a üçüncü kez baskın düzenlenen alkollü ve alkol servisi yapan lokantadaki toplam 30 kişiye toplam 115 bin 635 TL para cezası uygulandı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak'taki alkollü bir mekanda müşterilerin bulunduğu ve servis yapıldığı ihbarını alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce iki kez baskın düzenlenen iş yerine üçüncü kez baskın gerçekleşirdi.

KISITLAMAYI İHLAL EDENLERE CEZAİ İŞLEM

Mekanda bulunan müşterilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis, kısıtlama kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

30 KİŞİYE 115 BİN 635 TL PARA CEZASI

Denetimler kapsamında Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak'taki bir lokantada da içeride bulunanlara alkol servisi yapıldığını belirleyen polis, iş yerindeki müşteriler ile işletme sahibine para cezası uyguladı.

Her iki iş yerindeki toplam 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı