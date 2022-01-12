Son dakika... Polis aracını kaçırıp, 1 polisi yaralayan şüpheli, 5 saat sonra yakalandı

ANKARA'da, otomobilinin lastiğinin patladığını görüp yardım için duran trafik polislerinin aracını kaçırıp, bir polis memurunu da levye ile elinden yaralayan S.K., 5 saat sonra yakalandı. S.K. ilk ifadesinde, "Ehliyetsiz araba kullanmıştım. Lastik patlayınca yardıma gelen polislerden korktum, polis aracına binerek oradan kaçtım" dedi.

Ankara- Niğde Otoyolu'nda saat 04.00 sıralarında lastiği patlayan otomobili gören trafik polisleri, yardım için durdu. Olumsuz bir durum yaşanmaması için polisler yola uyarı dubaları yerleştirdiği sırada otomobilin sürücüsü S.K., polis aracına binerek kaçtı. Polis, GPS cihazından kaçırılan aracın Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi mahalleye sevk edildi. Çalınan polis aracı mahallede park halinde bulundu. Bir polis memuru, kontrol etmek için aracın yanına gitti. Bu sırada araçtan çıkan S.K., polise saldırdı. Levye ile polisi yaralayan S.K. kaçtı.

Bu arada levyeyle elinden yaralanan polis memurunun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.