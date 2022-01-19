Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi
Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan 1'i kadın 3 polis memurunun hastanede tedavisinin sürdüğü, sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde ( Pomem ) silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan 1'i kadın 3 polis memurunun hastanede tedavisinin sürdüğü, sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Erzincan POMEM nizamiyesinde, dün akşam, polis memuru R.K.'nin silahının kazara ateş alması sonucu kendisini ve mesai arkadaşları M.Y. ile E.Y. yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1'i kadın 3 polis memuru, tedaviye alındı. Polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerine ise devam edildiği belirtildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ise silahtaki teknik arıza nedeniyle olayın meydana geldiğini değerlendirdiklerini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.


Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi

Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Son Dakika Haberleri

Polis Memuru, Erzincan, Polis, POMEM, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title