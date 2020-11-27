Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış
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Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış

27.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:59

Son dakika haberleri... İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış PKK terör örgütünden kurtarılan bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asıldı Güvenlik korucusu Hamit Öztürk, PKK terör örgütünden temizlenen Hakkari'nin İkiyaka Dağları bölgesindeki Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesine Cumhurbaşkanı Recep...

İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış

PKK terör örgütünden kurtarılan bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asıldı

HAKKARİ - Güvenlik korucusu Hamit Öztürk, PKK terör örgütünden temizlenen Hakkari'nin İkiyaka Dağları bölgesindeki Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astı.

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İkiyaka Dağları Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesinin bulunduğu karlı yamaca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve üzerinde dünya lideri" yazısı bulunan posteri asan Hamit Öztürk, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Sesi karlı dağlarda yankılanan Öztürk, "18 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyük bir felaketin, büyük bir çıkmazın, büyük bir uçurumun kıyısından çekip Yüce Rabbimin yardımı ile bugünlere getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımız için kendi gençliği ve hayatını feda eden, Türkiye Cumhuriyeti nasıl büyüyecek, güçlenecek ve modern bir Türkiye haline gelecek diye kendisi ve ailesinin canını tehlikeye atarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde birileri kaçacak delik ararken o aziz Türk milleti ile yan yana omuz omuza durdu. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak ve Suriye konumuna gelmesin diye, kanı bozuk hainler tarafından işgal edilmesin diye, asker kılığındaki FETÖ çapulcularına ve PKK terör örgütüne karşı korkusuz ve kahramanca mücadele eden, PKK terör örgütüne kan kusturuluyor" dedi.

Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış
Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış
Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış
Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış
Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış
Son dakika haberleri | İkiyaka Dağlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan haykırış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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