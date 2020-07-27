Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
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Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı

Son dakika: PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün hamile yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:44

İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Haber Yorumları (32)
CNSAR: Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum eğer ki ülkeme bunun sebebiyetinden bir zarar gelirse bunu serbest bırakan yetkiliye hakkımı helal etmiyorum.
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0131: lahmacun salonun adana kebabin bol oldugu bir mahalledede ev verin bari acindan gebermesin. . .
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AYNI: Yukardan adalet pardon talimat gelmis. Vay memedime..
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