Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
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Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

02.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:44

Son dakika: İstanbul'daki terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisi emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, 4 ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz "Terör örgütü üyeliği" suçundan çıkarıldığı mahkemece 4 şüpheliyle birlikte tutuklandı.

CİHAN YAVUZ KİMDİR?

1978 yılı Tatvan doğumlu olan 42 yaşındaki Cihan Yavuz; ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı.1998 yılında İstanbul'a taşınan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı. 2001-2003 yılları arasında İSKİ'ye bağlı bir şirkette çalıştı. 2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC'ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. 2010 yılında tekrar İstanbul'a gelen Yavuz, TV kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı. 2014 yılından beri özel bir şirkette proje yapım koordinatörü olarak çalışmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafına geçen Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cihan Yavuz, İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Cihan Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
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