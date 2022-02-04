Son dakika haberleri! Piyasaya sahte dolar süren şüphelilere operasyon -1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: SAHTE dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi.
SAHTE dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Demirören Haber Ajansı - Güncel