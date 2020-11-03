Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu

İzmir'deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile bir araya geldi.

İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, tedavisi için annesi Doç. Dr. Seher Perinçek'in görev yaptığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Elif Perinçek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.

AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Elif Perinçek, hastane odasında enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ile Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile buluştu. Basınla paylaşılan ailenin buluşma anı görüntülerinde duygusal anlar yaşandığı görüldü.

ANNESİ, SEDYEYLE ODAYA GETİRİLDİ

Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perinçek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti. Kızı Elif'in elini tutan anne Perinçek, "Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim birtanemsin" dedi. Perinçek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, "Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım." diye konuştu.

BAKAN YARDIMICISI ZİYARET ETTİ

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da aileyi odasında ziyaret etti. Milletvekili Çankırı'nın, geçmiş olsun dileğini ileterek "Var mı bir isteğiniz" sorusu üzerine Seher Perinçek, herkese çok teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı