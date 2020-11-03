Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu

03.11.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:27

İzmir'deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile bir araya geldi.

İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, tedavisi için annesi Doç. Dr. Seher Perinçek'in görev yaptığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Elif Perinçek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.

AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Elif Perinçek, hastane odasında enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ile Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile buluştu. Basınla paylaşılan ailenin buluşma anı görüntülerinde duygusal anlar yaşandığı görüldü.

ANNESİ, SEDYEYLE ODAYA GETİRİLDİ

Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perinçek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti. Kızı Elif'in elini tutan anne Perinçek, "Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim birtanemsin" dedi. Perinçek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, "Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım." diye konuştu.

BAKAN YARDIMICISI ZİYARET ETTİ

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da aileyi odasında ziyaret etti. Milletvekili Çankırı'nın, geçmiş olsun dileğini ileterek "Var mı bir isteğiniz" sorusu üzerine Seher Perinçek, herkese çok teşekkür etti.

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba
Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevket Çoruh Türkan Şoray Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Erol Bulut Gökhan Töre Burak Yılmaz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:27:35. #1.15#
title