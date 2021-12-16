Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Pendik'te iki aracın çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te iki aracın çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilbağlar Mahallesi Yeryüzü Sokak ile Tayfun Sokak kesişiminde, Mustafa Arslan idaresindeki 34 GA 3843 plakalı hafif ticari araç, Soner Gören'in kullandığı 34 ZR 5737 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan Mustafa Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.