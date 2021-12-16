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Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Pendik'te iki aracın çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te iki aracın çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilbağlar Mahallesi Yeryüzü Sokak ile Tayfun Sokak kesişiminde, Mustafa Arslan idaresindeki 34 GA 3843 plakalı hafif ticari araç, Soner Gören'in kullandığı 34 ZR 5737 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan Mustafa Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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